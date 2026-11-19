Durante los últimos días de noviembre, habitantes de la región han comenzado a experimentar mañanas con temperaturas más frescas de lo habitual, por lo que padres de familia han optado por abrigar a sus hijos y tomar medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias.

En entrevista, Angélica Catzín, madre de familia, comentó que durante las primeras horas del día se percibe un ambiente más frío en comparación con lo acostumbrado durante otros meses, motivo por el cual considera importante tomar precauciones y procurar que los integrantes de los hogares salgan debidamente abrigados.

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La entrevistada señaló que los niños suelen ser más propensos a presentar síntomas como tos, fiebre y gripe cuando no se toman las medidas necesarias ante los cambios de temperatura.

Durante un recorrido por la localidad, se pudo observar que algunos habitantes han comenzado a utilizar suéteres y abrigos para protegerse del ambiente fresco que se registra durante las primeras horas de la mañana.

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Asimismo, pobladores recordaron que, durante la temporada invernal del año pasado, el sur de Yucatán resintió los efectos de diversos frentes fríos, llegando a registrarse temperaturas de hasta 5 grados Celsius en algunas zonas de la región.

Actualmente, las temperaturas mínimas en la zona se han ubicado entre los 20 y 21 grados Celsius; sin embargo, ante el avance de la temporada de frentes fríos, no se descarta que el termómetro continúe descendiendo durante las próximas semanas.