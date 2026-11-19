Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en Ometepec, Guerrero, a Heriberto “N”, alias “Beto Zacualpan”, en cumplimiento de una orden de aprehensión, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La dependencia señaló que la captura se realizó el 18 de noviembre en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Durante la acción, las autoridades aseguraron armamento, municiones y droga.

Defensa vincula a “Beto Zacualpan” con Los Rusos

De acuerdo con la información difundida por la Defensa, Heriberto “N” es considerado presunto integrante del grupo delictivo “Los Rusos” y señalado como posible generador de violencia en la región de la Costa Chica de Guerrero.

Las autoridades también lo identifican como probable responsable del delito de homicidio calificado por hechos ocurridos el 1 de enero de 2023.

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Según la dependencia federal, el caso está relacionado con la muerte de Remigio “N”, identificado como líder amuzgo, en la comunidad de Zacualpan, perteneciente al municipio de Ometepec.

Detenido queda a disposición de un juez en Guerrero

Tras su captura, Heriberto “N” y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de un juez de Control en Guerrero.

La autoridad judicial deberá continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa Se detuvo a Heriberto "N" (a) “Beto Zacualpan” por el homicidio de un líder amuzgo en Guerrero. https://t.co/SZe7pGNXRf https://t.co/WmwjAaqJSv — @Defensamx (@Defensamx1) November 19, 2026

La Defensa subrayó que el procedimiento deberá desarrollarse con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, por lo que los señalamientos contra Heriberto “N” deberán acreditarse ante la autoridad correspondiente.

IO