Lo que comenzó como un accidente de motocicleta terminó en una riña callejera, luego de que un sujeto que realizaba maniobras peligrosas sobre una moto de color naranja perdiera el control y se estrellara contra el portón de una vivienda, para posteriormente agredir a varias personas que le reclamaron los daños ocasionados.

Los hechos se registraron sobre la calle 51 entre 30 y 32, donde, de acuerdo con la información recabada, el motociclista transitaba realizando caballitos.

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Sin embargo, durante una de estas maniobras habría perdido el control de la unidad y terminó impactándose contra el portón de un predio particular.

El fuerte golpe ocasionó daños en la propiedad y alertó a los habitantes del domicilio, así como a vecinos del sector, quienes salieron para averiguar qué había ocurrido y se encontraron con el motociclista involucrado en el percance.

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Al reclamarle por los daños materiales y pedirle que se hiciera responsable de lo sucedido, el sujeto habría reaccionado de manera agresiva. Lejos de llegar a un acuerdo, comenzó a discutir con los presentes y posteriormente se lanzó a los golpes contra varias personas, provocando que la situación se saliera de control.

El motociclista intentó escapar del lugar, pero fue capturado por varias personas y entregado a las autoridades que acudieron para hacerse cargo de la situación.