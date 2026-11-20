El Aeropuerto Internacional de Mérida realizó ayer un simulacro de emergencia a escala real para evaluar los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante un accidente aéreo, a solicitud de Aeroméxico Connect.

El ejercicio comenzó poco después de las 13 horas y contempló un escenario de aeronave accidentada durante las maniobras de aterrizaje.

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El administrador de la terminal aérea, Óscar Carrillo Maldonado, informó que la práctica consistió en la simulación de un avión que, al aterrizar, se salió de la pista, lo que provocó que varios pasajeros resultaran lesionados y otros fallecieran, como parte de las situaciones hipotéticas previstas.

Activan protocolos

Ante el supuesto accidente, la torre de control activó la alarma y notificó al Centro de Rescate y Extinción de Incendios (CREI), cuyos integrantes pusieron en marcha los protocolos de atención de emergencias para responder a la contingencia.

En el operativo también participó personal del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y del puesto de mando, instancias encargadas de coordinar las acciones de respuesta.

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La aerolínea se incorporó a las labores para organizar la información sobre los pasajeros, identificar a los lesionados y coordinar su traslado a los hospitales.

De acuerdo con el aviso emitido por la administración aeroportuaria, el ejercicio incluyó la movilización de unidades de emergencia, cuerpos de seguridad, ambulancias y personal de distintas instituciones de apoyo externo, con el propósito de reproducir las condiciones que enfrentarían ante un accidente real.

Tarea coordinada

Entre las corporaciones participantes estuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambulancias de esa dependencia, personal de la Cruz Roja y la unidad de atención médica con que cuenta el propio aeropuerto, lo que permitió poner a prueba la coordinación entre las instituciones.

Carrillo Maldonado señaló que el simulacro prácticamente concluyó alrededor de las 14 horas y que únicamente quedaba pendiente la reunión de briefing, programada posteriormente, en la que se revisarían los resultados y las acciones realizadas antes de dar por terminada formalmente la actividad.

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El administrador calificó el desarrollo del ejercicio como bien coordinado y explicó que Mérida fue seleccionada para realizar esta práctica a nivel nacional, a petición de Aeroméxico Connect, con la colaboración del aeropuerto para respaldar su ejecución y evaluar la capacidad de respuesta de los equipos involucrados.