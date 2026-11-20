Una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio de la colonia Guanajuato, en el municipio de Candelaria, luego de que elementos de la Policía Estatal acudieran al lugar para atender un reporte ciudadano.

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El hallazgo ocurrió este viernes 20 de noviembre, cuando los agentes llegaron a la vivienda y encontraron a la mujer sin signos vitales. Ante la situación, procedieron a resguardar el inmueble y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Campeche.

Posteriormente, personal de la Fiscalía quedó a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la mujer ni las posibles causas de su muerte, por lo que se espera que las investigaciones permitan establecer qué sucedió al interior del domicilio.

JGH