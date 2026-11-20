La Granja VIP 2026 sigue dando mucho de qué hablar en las plataformas digitales, pues la competencia cada día se encuentra más reñida, lo que ha cambiado las alianzas y rivalidades, lo que ha puesto en riesgo de salir a: Kevyn "Bicolor", Niurka, “Mono” Osuna y Kunno.

Fue el día de ayer, durante el Juego de la Salvación cuando Ivonne Montero logró vencer a sus compañeros y salir de la placa de nominación, por lo que ahora tiene el poder de sacar a alguien y traicionar a otro, decisión que va a ser clave para el resto de los granjeros.

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¿Cómo van las votaciones en La Granja VIP?

Cabe mencionar que las cosas cambian constantemente en el reality. Por tal razón, la página digital ‘Vaya Vaya’ hizo una encuesta en las redes sociales, esto para conocer las preferencias de los fans de La Granja VIP. Sin embargo, es importante mencionar que estos datos no son oficiales.

De acuerdo con los resultados de la encuesta mencionada, Niurka es la granjera que está más en riesgo de salir, ya que aparece con apenas 15 por ciento de las votaciones.

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Mientras que Kevyn "Bicolor" estaría siendo el preferido de los fans, por lo que para muchos la cubana estaría en riesgo de salir de La Granja VIP. A continuación, te dejamos los porcentajes de todos los nominados:

Kevyn "Bicolor": 29 por ciento.

"Mono" Osuna: 21 por ciento.

Ivonne Montero: 19 por ciento.

Kunno: 16 por ciento.

Niurka: 15 por ciento.

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