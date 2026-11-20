Al concluir el juicio abreviado en su contra y tras ser encontrado penalmente responsable del delito de violencia familiar, Cristian Adrián O.U. fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión, luego de que representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaran las pruebas que permitieron este desenlace judicial.

Durante el desarrollo del proceso se logró establecer que el ahora culpable, quien estaba casado con la víctima, cometió diversos actos de violencia en su contra al interior del predio que compartían con sus hijas en la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Tizimín.

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Aunque en determinado momento el implicado se separó físicamente de la mujer y las menores al abandonar el domicilio, regresó en varias ocasiones para ejercer actos de violencia contra la víctima, por lo que finalmente interpuso la denuncia que consta en la causa penal con folio 101/2025.

Tras la anuencia de las partes y la determinación de culpabilidad, se estableció que el sentenciado deberá pagar la reparación del daño. Además, recibió una amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos y la prohibición de acercarse a la víctima, como parte de su sentencia.