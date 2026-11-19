La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán activó un boletín de búsqueda para localizar a Herberth Enrique Paredes Martínez, de 49 años, quien fue visto por última vez el pasado 17 de noviembre en el kilómetro 45 del periférico poniente de Mérida.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.58 metros, pesa alrededor de 65 kilogramos, tiene tez morena clara, cabello negro, corto y ondulado, además de ojos color café claro.

Al momento de su desaparición vestía una playera de manga corta de la Selección Mexicana, blanca con verde, bermuda de mezclilla azul oscuro con aberturas a la altura de las rodillas y chanclas negras tipo pata de gallo.

Su desaparición ocurrió en el kilómetro 45 del periférico poniente de Mérida. / Especial

Entre sus señas particulares se encuentran ojos rasgados, un tatuaje con la leyenda “Tri” en la parte superior del brazo derecho, una cicatriz por quemadura en la parte delantera del codo derecho y una mancha café de aproximadamente cinco centímetros en el dorso de la mano izquierda.

La Fiscalía pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Para ello, habilitó los números 800 00 26 23 7, 9999 30 32 88 y 9999 30 32 50, extensión 41164.

JGH