Un hombre de 41 años de edad, identificado como Santiago “N”, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, luego de ser sorprendido presuntamente en posesión de más de 33 dosis de sustancias con características de narcóticos, durante un recorrido de vigilancia realizado por agentes municipales.

De acuerdo con información proporcionada por la corporación policiaca, la detención ocurrió cuando los uniformados efectuaban labores de prevención del delito en el municipio. Durante estas acciones detectaron al individuo, quien presuntamente se encontraba en posesión de diversas dosis de sustancias ilícitas, por lo que procedieron a su aseguramiento ante la posible comisión de delitos contra la salud.

Noticia Destacada Al menos 12 bares han sido intervenidos por trata y narcomenudeo en Cancún durante 2026

Aunque las autoridades confirmaron el decomiso de más de 33 dosis de presuntos narcóticos, no precisaron qué tipo de sustancias fueron encontradas, ni las cantidades correspondientes a cada una. Tampoco se informó el lugar exacto donde ocurrió la intervención policial o las circunstancias específicas que llevaron a los agentes a realizar la revisión del sospechoso.

Tras su detención, Santiago “N” fue trasladado para los procedimientos correspondientes y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, junto con las sustancias aseguradas.

Noticia Destacada Detienen a taxista con cinco armas de fuego y presunta droga en Tulum

Será esta institución la encargada de integrar la carpeta de investigación, determinar la naturaleza de los productos decomisados y establecer si existen elementos suficientes para proceder legalmente en su contra.

El aseguramiento se suma a las intervenciones realizadas por las corporaciones de seguridad en Tulum ante la problemática relacionada con la presunta distribución de sustancias ilícitas. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido si el detenido estaría vinculado con alguna red de comercialización de drogas o si existen otras personas relacionadas con estos hechos.