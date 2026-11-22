TIZIMÍN, Yucatán.– Un accidente de motocicleta dejó a un joven lesionado y víctima de un presunto robo, luego de que un sujeto aprovechara que se encontraba tendido sobre el pavimento para llevarse su teléfono celular.

El percance ocurrió sobre la calle 22 del periférico Bachoco, donde, de acuerdo con el relato del motociclista, un perro se atravesó repentinamente en su camino, provocando que perdiera el control de su vehículo y derrapara.

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Tras la caída, el joven sufrió lesiones en el rostro y quedó sobre el pavimento. Sin embargo, mientras se encontraba en esa situación, un sujeto que circulaba detrás de él se detuvo y, presuntamente, tomó el teléfono celular que había caído durante el accidente para después retirarse del lugar.

Al sitio acudió un paramédico de la Policía Municipal, quien brindó los primeros auxilios al lesionado y realizó las curaciones correspondientes.

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El hecho dejó al motociclista con lesiones y sin su teléfono celular, luego de que, según su señalamiento, una persona aprovechara el momento del accidente para llevarse su pertenencia en lugar de auxiliarlo.