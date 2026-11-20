La Fiscalía General del Estado de Yucatán confirmó que una persona se encuentra detenida y a disposición del Ministerio Público como probable responsable del accidente ocurrido la tarde del jueves 19 de noviembre en el kilómetro 12 de la carretera Mérida-Progreso, donde falleció la estudiante universitaria Natasha P. S., de 25 años. El percance consistió en una colisión múltiple en la que participó un automóvil deportivo Mazda rojo y que provocó que una camioneta saliera proyectada hacia los carriles contrarios, cayendo encima del vehículo MG blanco que conducía la joven, además de dejar lesionados y cuantiosos daños materiales.

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El fiscal general del Estado, Juan Manuel León León, informó que se mantiene abierta una carpeta de investigación y que la dependencia cuenta con un plazo de 48 horas para definir la situación jurídica del detenido, mientras continúa con la integración de los datos de prueba. Precisó que, aunque el individuo permanece bajo resguardo ministerial como probable responsable, aún no se emite una resolución legal en su contra en tanto no concluyan los peritajes correspondientes.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario detalló que actualmente se recaban testimonios, declaraciones de los involucrados, inspecciones técnicas y valoraciones médicas de los ocupantes de las unidades participantes para esclarecer cómo se originó el siniestro vial.

Finalmente, León León expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y señaló que, una vez concluida la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía dará a conocer los resultados oficiales y las responsabilidades legales que correspondan.

JGH