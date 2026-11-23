Maribel Guardia pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, investigar un rumor que ha rondado en redes sociales en estos días. Y es que, se ha revelado la supuesta existencia de un video del cuerpo sin vida de su hijo Julián Figueroa.

Ante esta situación, el equipo legal de Maribel Guardia, espera que el Ministerio Público llame a declarar al reportero Gabriel Cuevas como testigo, ya que todo parece indicar que fue testigo de ver el material audiovisual mencionado, en abril de 2023.

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Maribel Guardia pide investigar el video del cuerpo de Julián Figueroa

Por su parte, Maribel Guardia habló con los medios de comunicación, donde reveló su postura y que el miedo a una filtración, existe desde el momento en que su hijo falleció.

“Muy, muy, muy feo, pero no quisiera hablar de eso. Pero es que sí, es la peor de mis pesadillas. De todas las mamás, que le hayan hecho un video a tu hijo. Yo siempre tuve, cuando pasó eso pensé: Dios mío, es que a todos les hacen videos”

Y mencionó que esto es muy frecuente en el mundo de la farándula.

“A todos los artistas que he visto yo que han pasado, sobre todo cuando les hacen las pruebas. Sí, los graban desnudos y hay unos videos devastadores que creo que es la pesadilla más grande para una mamá”

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Las autoridades esperan que el reportero brinde los datos necesarios para identificar a quienes ofrecieron la grabación.

“Bueno, lo va a hacer la Fiscalía y no es nada contra el reportero, pero, pues es para ver si de verdad existe este video”

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