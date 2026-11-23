El robo registrado este fin de semana en el comercio Yacari, ubicado en la colonia Xamanká de Kantunilkín, provocó una ola de preocupación entre vecinos de la calle Emiliano Zapata, conocida como el periférico, quienes exigieron mayor presencia policial en la zona.

De acuerdo con los datos recabados, el incidente ocurrió cuando un sujeto amenazó a la encargada del establecimiento con un arma punzocortante para exigirle que abriera la caja registradora. Aunque no se reportaron personas lesionadas físicamente, la trabajadora sufrió una crisis nerviosa a consecuencia de la intimidación, por lo que requirió atención.

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De manera preliminar, se ha señalado a un joven de la localidad como presunto implicado, versión que deberá ser confirmada y esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.

El subcomandante de Seguridad Ciudadana, Luis Hoy, informó que la denuncia ya quedó a cargo de la Fiscalía para el seguimiento legal del caso.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer qué operativo de seguridad se implementará durante estas fiestas patronales para inhibir robos y asaltos en la cabecera municipal.

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A raíz de lo sucedido, habitantes y comerciantes de Kantunilkín llamaron a extremar precauciones, mantenerse atentos a su entorno y difundir el reporte para alertar a otros negocios y familias del sector.

Asimismo, se reiteró el exhorto a reportar de inmediato al 911 cualquier actitud sospechosa y, sin poner en riesgo la integridad física, reunir elementos como grabaciones de cámaras de seguridad o datos precisos que respalden las indagatorias formales ante la autoridad competente