Organizaciones defensoras de los animales exigieron mayor protección para todas las especies y el fin de las prácticas que las someten al maltrato, confinamiento y explotación. Con estas demandas, integrantes de la Red Vegana y Animal Heroes realizaron ayer una manifestación pacífica en Paseo de Montejo, del Remate al Monumento a la Patria, contra el uso de animales en actividades comerciales, industriales y de entretenimiento.

Durante la movilización, Irving Mena, representante de Animal Heroes, explicó que la marcha contra el especismo busca visibilizar la discriminación hacia varias especies y cuestionar las prácticas que las reducen a productos o recursos para el consumo humano.

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Señaló como preocupante el impacto ambiental de las megagranjas porcícolas y el proyecto de una granja de pulpos en Sisal, por las condiciones que podrían enfrentar estos animales. Destacó su capacidad de sentir y su alto nivel de inteligencia.

También cuestionó que algunos establecimientos cobren un precio adicional por consumir alternativas vegetales, como la leche de origen vegetal, lo que consideró una barrera para quienes buscan opciones que no impliquen explotación animal.

Mena indicó que las organizaciones han presentado oficios ante el Ayuntamiento de Mérida, el Gobierno del Estado y otras instancias para exponer sus demandas. En esta ocasión, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) acompañó la movilización como observadora.

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El activista llamó a las autoridades y a la ciudadanía a informarse sobre las distintas especies y reconocer su capacidad de sentir. Señaló que la empatía hacia perros y gatos también debe extenderse a vacas, cerdos, toros, peces y otros animales.

Por su parte, Sergio Alberto Kú, representante de la Red Vegana, sostuvo que la movilización busca transformar la indignación ante los casos de maltrato en acciones a favor de la liberación animal.

Denunció las condiciones de encierro y violencia que enfrentan animales en espacios donde algunos nacen y pasan toda su vida sin conocer la libertad, sus hábitats naturales o la convivencia con sus familias.

Afirmó que los animales no son productos ni máquinas, sino individuos que merecen vivir sin golpes, trabajos forzados ni confinamiento. Por ello, aseguró que las organizaciones continuarán movilizándose hasta conseguir mejores condiciones para todas las especies.

La protesta concluyó con un llamado a reconocer que los animales no pertenecen a los seres humanos y que sus vidas deben ser respetadas, bajo la consigna de exigir la liberación animal.