La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Fausto “N”, alias “El Chapo Isidro”, Germán “N” y José “N”, detenidos durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, por su probable participación en delitos relacionados con armas de fuego y narcóticos.

En un comunicado difundido este lunes 23 de noviembre, la dependencia informó que el Ministerio Público Federal formuló imputación contra los tres presuntos integrantes de una organización criminal por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

La autoridad judicial determinó que los imputados deberán permanecer bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Alistan traslado de “El Chapo Isidro” desde la FEMDO al penal del Altiplano

Tras la resolución judicial, se realizan preparativos para trasladar a “El Chapo Isidro” desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, hacia el penal federal del Altiplano.

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En estos momentos se observa movimiento en las inmediaciones de las instalaciones de la FEMDO, aunque todavía no existe información precisa sobre la hora en que podría efectuarse el traslado ni sobre el operativo de seguridad correspondiente.

Por ahora, las autoridades federales no han confirmado que el presunto líder criminal haya salido del inmueble.

¿Qué sigue en el proceso judicial contra “El Chapo Isidro”?

La FGR explicó que la defensa de Fausto “N”, Germán “N” y José “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez deberá determinar posteriormente si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

#FGR fórmula imputación en contra de Fausto “N” y dos personas más, y obtiene prisión preventiva en su contra por su posible participación en los delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina. Fueron detenidos en #Guasave, #Sinaloa. Más información ▶️ https://t.co/vL2JijIRNa #ComunicadoFGR — FGR México (@FGRMexico) November 23, 2026

Los tres fueron capturados en Guasave, Sinaloa, durante una operación encabezada por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

La Fiscalía precisó que los imputados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

IO