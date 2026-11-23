Después de nueve meses y medio de actividad por debajo de las expectativas, los hoteles de Yucatán confían en las vacaciones decembrinas para recuperar parte del terreno perdido durante 2026. Aunque la llegada de visitantes comenzó a mejorar desde la segunda quincena de octubre, el sector todavía no alcanza los niveles de ocupación del año pasado y depende del movimiento de fin de año para cerrar con mejores resultados.

Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY), reconoció que la mayor parte del año fue complicada para los establecimientos de hospedaje y que la recuperación comenzó apenas durante las últimas semanas de octubre.

Las cifras oficiales muestran la magnitud de las dificultades. En agosto, la ocupación hotelera estatal cayó a 48.53 %, frente al 54.15 % registrado en el mismo mes de 2025, una disminución de 5.62 puntos porcentuales.

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En Mérida, el indicador pasó de 57.38 a 51.87 % durante ese periodo, una diferencia de 5.51 puntos.

El comportamiento tampoco mejoró de manera generalizada durante septiembre, cuando la ocupación promedio estatal se ubicó en 44.64 %, según los registros del Observatorio Turístico de Yucatán.

Estos resultados muestran que, pese al mayor movimiento observado recientemente, la actividad hotelera viene arrastrando varios meses de resultados inferiores a los del ciclo anterior.

Diciembre, la esperanza del sector

Martín Pacheco explicó que los establecimientos comenzaron a registrar una mayor demanda durante la segunda mitad de octubre, principalmente por la realización de eventos y el movimiento turístico de las últimas semanas.

Noviembre mantiene una actividad favorable, aunque todavía insuficiente para afirmar que se han recuperado los niveles de ocupación del año pasado.

El dirigente señaló que los primeros días de diciembre suelen presentar una dinámica distinta, debido a los preparativos de las posadas, reuniones empresariales y celebraciones navideñas.

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Durante este periodo, los hoteles que cuentan con restaurantes, salones de eventos y servicios complementarios pueden obtener ingresos adicionales mediante reuniones y festejos, aun cuando la demanda de habitaciones no alcance sus niveles más elevados.

La expectativa es que las reservaciones aumenten conforme se acerquen las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, cuando se incrementan los viajes familiares y de descanso.

El presidente de la AMHY planteó una ocupación de entre 80 y 85 % como expectativa para el cierre del año. Sin embargo, no precisó si ese porcentaje corresponde a los días de mayor demanda, a determinados establecimientos o a todo diciembre.

Conectividad bajo observación

Otro factor que los empresarios consideran determinante es la disponibilidad de vuelos hacia Mérida y el movimiento de pasajeros durante las próximas semanas.

Martín Pacheco informó que la asociación mantiene comunicación con representantes del sector aeroportuario y turístico, entre ellos Héctor Navarrete Muñoz, para conocer las perspectivas de las aerolíneas y la demanda de los servicios.

Según el dirigente, las previsiones para la conectividad aérea son favorables, lo que alimenta las expectativas de una mayor llegada de visitantes.

El representante hotelero llamó a los turistas mexicanos a considerar Yucatán para sus vacaciones de fin de año, tanto a quienes viajan por avión como a quienes llegan por carretera.

Señaló que la seguridad es uno de los atributos que los empresarios utilizan para promover el destino, junto con su oferta cultural, gastronómica y recreativa.

La expectativa comercial se concentra en Mérida y otros puntos turísticos de la entidad, donde la temporada decembrina puede incrementar la demanda de hospedaje y servicios complementarios.