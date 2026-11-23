La actividad económica de Mérida durante el Buen Fin dejó una derrama estimada superior a 9 mil millones de pesos, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Mérida, informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

El movimiento se reflejó en comercios, mercados, espacios públicos y servicios turísticos, un resultado que beneficia a negocios locales, trabajadores, prestadores de servicios y familias, al mantener la circulación de recursos en la ciudad.

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Descuentos vigentes

Como parte de las medidas para apoyar la economía, el Ayuntamiento mantiene hasta el 30 de noviembre la condonación del 100% de multas y recargos por adeudos del impuesto predial, del impuesto sobre adquisición de inmuebles y de diversos derechos municipales, siempre que el pago se realice en una sola exhibición.

La oferta cultural también contribuye a la actividad turística. El Festival de las Ánimas reunió a más de 300 mil asistentes, mientras que el Festival de Jazz y Mérida en Domingo complementan las actividades en el Centro Histórico.

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A estas iniciativas se suma la intervención artística de espacios públicos, con obras como la reproducción de la Estela 18 a Chak Chel, al inicio de Paseo de Montejo, y la escultura K’u’ (El Nido), de Amador Montes. Además, el programa Mérida Enchula ha mejorado las condiciones de los mercados municipales.

“Estos centros de abasto son puntos de encuentro y actividad económica que merecen condiciones adecuadas para comerciantes, locatarios y visitantes. Queremos mercados dignos, seguros y llenos de vida, donde aumenten los visitantes, crezcan las ventas de nuestros comerciantes y las familias disfruten con orgullo uno de los lugares más representativos de Mérida”, comentó Cecilia.