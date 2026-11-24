La producción de pavo en Yucatán podría disminuir cerca de 20% durante la temporada decembrina, con una estimación de entre 150 mil y 180 mil aves, debido principalmente a la escasez de huevo fértil y a los efectos de un brote de influenza aviar, informó Jorge Puerto Cabrera, presidente de la Asociación de Avicultores de Yucatán.

El dirigente del sector consideró que, aunque la actividad se mantiene en niveles regulares, el volumen previsto será menor al del ciclo anterior. Aclaró que no se trata de una caída drástica, pero sí de un escenario más ajustado para los productores.

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Puerto Cabrera explicó que uno de los principales obstáculos es la disponibilidad de huevo fértil, indispensable para la incubación y que, en buena medida, se importa de Estados Unidos. La escasez limita la capacidad de reproducción al ritmo requerido y presiona los costos, pues los animales necesitan mayor consumo y manejo, factores que también repercuten en el precio final al consumidor.

Emergencia controlada

En cuanto a la influenza aviar, detectada en una granja de gallinas ponedoras en Umán, donde las autoridades aplicaron medidas de control y vigilancia para evitar la propagación del virus, señaló que la situación se mantiene controlada después de las primeras dos semanas de atención. Sin embargo, subrayó que deben conservarse los protocolos de prevención para evitar nuevos brotes.

Entre las medidas aplicadas mencionó el vacío sanitario en las unidades afectadas, la disposición adecuada de las aves muertas y las labores de limpieza y desinfección. También se establece un periodo sin animales antes de reintroducirlos, seguido de al menos 21 días de observación para descartar la circulación del virus.

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Como parte de la vigilancia, se realizaron revisiones en un perímetro de cinco a 10 kilómetros alrededor de las unidades afectadas, además de cuarentenas internas para verificar las condiciones sanitarias antes de liberar las zonas.

El dirigente advirtió que las aves migratorias representan un riesgo permanente, especialmente por su presencia estacional y convivencia en aguadas y otros cuerpos de agua, lo que obliga a mantener la vigilancia en las regiones productoras.

Sobre el precio actual del kilogramo de pavo en pie, Puerto Cabrera declinó proporcionar una cifra, debido a que no tenía el dato y consideró que no le correspondía emitir un pronunciamiento en ese momento.