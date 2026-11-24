Dos personas fueron encontradas sin vida la mañana de este martes en un camino de terracería ubicado en las inmediaciones de las colonias Las Pencas y Avante, en Cancún, donde autoridades municipales confirmaron que presentaban impactos de arma de fuego. El hallazgo movilizó a elementos policiacos hasta un área situada aproximadamente a un kilómetro de la avenida José López Portillo.

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones de arma de fuego habrían sido escuchadas desde la noche del lunes; sin embargo, fue hasta la mañana de este martes cuando un transeúnte que pasaba por el lugar se percató de la presencia de los cuerpos y dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias.

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Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio y localizaron a las dos personas sobre el camino de terracería. Durante la revisión inicial, se observó que ambas presentaban lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, por lo que los oficiales procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios.

Según la descripción preliminar, una de las personas vestía una playera de color naranja y pantalón de mezclilla azul, mientras que la otra llevaba una playera amarilla y un short azul. Hasta el momento, no se habían proporcionado datos oficiales sobre sus identidades ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

En el lugar también se reportó la presencia de elementos del grupo FRIN, quienes participaron en las labores de seguridad y resguardo del perímetro, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

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Una vez que concluyan las actuaciones ministeriales, los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los procedimientos legales para determinar sus identidades y continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado si las detonaciones escuchadas durante la noche están relacionadas con el hallazgo. La información se mantiene en calidad de preliminar y se espera que la Fiscalía proporcione mayores detalles conforme avance la investigación.