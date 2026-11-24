El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que México registra actualmente 12 casos activos de sarampión, todos concentrados en Chiapas, y aseguró que el Gobierno federal trabaja para recuperar el reconocimiento internacional como país libre de transmisión endémica de esta enfermedad.

Durante la conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario reconoció que la pérdida de dicha certificación era una posibilidad ante el brote registrado en territorio mexicano.

Sin embargo, destacó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reconocido los esfuerzos de México para controlar los contagios mediante la vacunación.

¿Cuántas vacunas contra el sarampión tiene México?

Kershenobich señaló que México ha aplicado más de 40 millones de dosis contra el sarampión y alcanzó una cobertura de vacunación de 90 por ciento, lo que ha contribuido a reducir la transmisión de la enfermedad.

Asimismo, informó que el país dispone de aproximadamente 10 millones de vacunas adicionales para continuar con las jornadas de inmunización.

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"Actualmente ya nada más tenemos 12 casos activos y nada más en un solo estado, que es Chiapas", afirmó.

El secretario confió en que México recuperará próximamente su reconocimiento internacional, aunque no estableció una fecha específica.

Salud prepara estrategia contra obesidad, diabetes y enfermedades renales

Durante la misma conferencia, David Kershenobich anunció avances en una estrategia nacional de prevención y atención de enfermedades cardio-renales-metabólicas, que contempla diabetes, hipertensión arterial, obesidad, padecimientos cardiovasculares y enfermedades renales.

Explicó que aproximadamente 50% de los pacientes que reciben hemodiálisis tienen diabetes, por lo que consideró necesario fortalecer la detección temprana y la prevención.

El funcionario informó que más de 80 mil médicos ya cuentan con certificación en los Protocolos Nacionales de Atención Médica.

Además, anunció que el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar deberán presentar el próximo 30 de noviembre sus programas de capacitación para implementar estos protocolos.

Finalmente, señaló que el sector salud trabaja en criterios para utilizar medicamentos modernos contra la obesidad, incluidos tratamientos basados en GLP-1, que deberán administrarse bajo indicaciones y supervisión médica.

IO