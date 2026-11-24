El Aeropuerto Internacional de Cancún tiene programadas 459 operaciones para este martes 24 de noviembre de 2026, entre llegadas y salidas nacionales e internacionales, de acuerdo con el desglose de actividades previsto para la terminal aérea.

Del total, 230 corresponden a llegadas, de las cuales 79 son nacionales y 151 internacionales. En tanto, se tienen previstas 229 salidas, distribuidas en 79 vuelos nacionales y 150 internacionales.

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Las operaciones estarán a cargo de diversas aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, Air Canada, American Airlines, Avianca, British Airways, Copa Airlines, Delta, JetBlue, LATAM Perú, Southwest, United Airlines, Viva Aerobús y Volaris, además de otras compañías internacionales.

En cuanto a los destinos internacionales, la programación contempla conexiones con ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entre ellas destacan Ámsterdam, Atlanta, Bogotá, Boston, Chicago, Dallas, Dublín, Estambul, Frankfurt, La Habana, Las Vegas, Lima, Londres, Madrid, Miami, Nueva York, Orlando, Panamá, Punta Cana, Toronto y Vancouver.

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Para el mercado nacional, los vuelos conectarán a Cancún con 21 destinos, entre ellos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Villahermosa, Chihuahua, Acapulco y Toluca.