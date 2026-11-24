La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno de China analizará la posibilidad de prestar uno o dos pandas gigantes al Zoológico de Chapultepec, como parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante su conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que planteó la solicitud al presidente chino, Xi Jinping, durante su reciente encuentro bilateral en Shenzhen.

Sheinbaum señaló que la petición busca mantener la presencia de esta especie en México, debido a la avanzada edad de Xin Xin, la única panda gigante que permanece en el Zoológico de Chapultepec.

¿Qué respondió Xi Jinping a la petición de un panda para México?

La presidenta explicó que solicitó considerar el préstamo de un ejemplar o una pareja de pandas durante 2027, cuando México y China celebrarán 55 años de relaciones diplomáticas.

De acuerdo con Sheinbaum, Xi Jinping respondió que su gobierno revisaría la propuesta y las condiciones necesarias para concretarla.

Noticia Destacada Sheinbaum pide a Xi Jinping un oso panda para el Zoológico de Chapultepec durante su visita a China

La mandataria aclaró que actualmente China ya no entrega pandas como obsequio, sino mediante acuerdos de préstamo relacionados con la conservación de la especie.

Por ello, todavía no existe una confirmación sobre la llegada de nuevos ejemplares a México.

¿Cuántos años tiene Xin Xin, la última panda de Chapultepec?

Sheinbaum recordó que en 1975 China regaló a México una pareja de pandas gigantes que logró reproducirse en el Zoológico de Chapultepec.

La presidenta destacó que este acontecimiento generó gran interés entre la población mexicana, particularmente por el nacimiento de Tohuí, cuya popularidad dio origen a canciones y otros contenidos culturales.

Actualmente, Xin Xin tiene 36 años y es descendiente de aquella primera pareja de pandas.

La mandataria relató que, durante su conversación con Xi Jinping, mencionó equivocadamente que Xin Xin tenía 34 años, pero el presidente chino la corrigió y precisó su edad.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que los pandas representan un símbolo de amistad entre ambas naciones y que su conservación forma parte de los objetivos de cooperación bilateral.

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