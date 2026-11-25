Dos personas identificadas como Nemesio N y Yesica N fueron vinculadas a proceso por su probable participación en un ataque ocurrido en la localidad de José de la Cruz Blanco, municipio de Escárcega, donde un perro murió por disparos de arma de fuego y dos personas resultaron lesionadas.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche, los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, alrededor de las 5:10 de la mañana, cuando ambos llegaron a bordo de una camioneta gris a un predio de la localidad. El vehículo era conducido por Nemesio N, quien viajaba acompañado de Yesica N.

Según la investigación, al llegar al lugar, Yesica N descendió de la unidad y presuntamente disparó con un arma calibre 9 milímetros contra un perro mestizo, que murió a consecuencia de las lesiones.

Durante el mismo hecho, una mujer sufrió una lesión en el pie derecho, mientras que un hombre resultó herido en el rostro, el ojo y el pecho, luego de que fragmentos de vidrio de una ventana, impactada por uno de los proyectiles, le provocaran lesiones. Después de lo ocurrido, los dos señalados se retiraron del lugar en la camioneta.

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La Fiscalía informó que ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra los animales y daños en propiedad ajena a título doloso.

Para integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público trabajó con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Servicios Periciales. Las diligencias permitieron reunir datos de prueba para solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

Permanecerán en prisión preventiva durante la investigación

La resolución se emitió el martes 24 de noviembre, durante la continuación de la audiencia inicial. En ella, el Juez de Control del Primer Distrito Judicial determinó vincular a proceso a Nemesio N y Yesica N, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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El juez también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras continúa el proceso judicial, ambas personas permanecen en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, a disposición de la autoridad judicial.

JGH