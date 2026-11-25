La rápida reacción de choferes de autobús y trabajadores del volante hizo posible localizar y asegurar a un sujeto, que minutos antes había perpetrado el robo de un celular al interior de un autobús de la línea Mayab. El individuo fue entregado a la policía municipal y recuperado el móvil, propiedad de un abuelito que también viajaba en la misma unidad de pasaje.

Los hechos se registraron luego de las 19:40 horas en la terminal de autobuses de esta ciudad, cuando fue reportado el robo de un celular y que el presunto responsable había salido huyendo del autobús para recorrer más de dos cuadras y esconder el teléfono celular que había robado a un abuelito, aprovechando que el agraviado había ido al baño y que el presunto responsable había bajado de la unidad.

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Por lo que los choferes de las unidades que se encontraban en esos momentos en la terminal decidieron seguirlo y, apoyados con los trabajadores del volante, lograron ubicarlo a dos cuadras de la terminal, al verse descubierto trató de negar los hechos.

Ante esta situación solicitaron la presencia de la policía municipal, quienes, al tener conocimiento de los hechos, y al ser señalado el sujeto de manera directa por el agraviado, los agentes procedieron a asegurarlo trasladarlo a las instalaciones de Seguridad Pública, para ser turnarlo ante las autoridades correspondientes.