Gobernador Díaz Mena firma convenio para mantener servicio médico gratuito para los yucatecos

Durante este jueves 21 de mayo, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la firma de un convenio estratégico con la Beneficencia Pública Nacional. Este acuerdo formal tiene como objetivo central expandir y mantener de forma totalmente gratuita la entrega de apoyos médicos para las familias yucatecas.

El acto contó con la participación de la maestra Wendy Méndez Naal, presidenta honoraria del DIF Yucatán. Desde su gestión en el organismo asistencial, Méndez Naal destacó que este convenio representa un acto de justicia social, permitiendo que la asistencia llegue a los hogares de quienes padecen limitaciones económicas graves o enfermedades graves.

El gobernador tras firmar el convenio para asegurar servicios médicos gratuitos. / Facebook: Huacho Díaz Mena

José Alfredo Cordero Esquivel, director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno de México, respaldó la firma del documento. El funcionario reconoció el trabajo del gobierno estatal y subrayó que este pacto se alinea con las políticas de bienestar impulsadas por Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

A través de esta alianza trilateral, se agilizará la distribución gratuita de insumos esenciales para todas las personas que lo requieran. Con ello, las autoridades buscan mitigar el impacto económico que las emergencias de salud suelen provocar en los bolsillos de la población yucateca que no cuentan con seguridad social.

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