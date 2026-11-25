Un total de 47 personas fueron evacuadas este miércoles por la mañana durante un simulacro de sismo realizado en el supermercado Super AKI, ubicado en el centro de Tizimín, Yucatán.

La actividad comenzó a las 10:00 horas, cuando se activó la alarma del establecimiento y se pusieron en marcha los protocolos de emergencia para desalojar tanto a trabajadores como a clientes que se encontraban en el lugar.

Noticia Destacada Protección Civil alerta por lluvias intensas, vientos de 100 km/h y frío en México: ¿qué estados serán afectados?

En el operativo participaron elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes coordinaron la movilización para garantizar que las personas salieran de manera ordenada y sin contratiempos.

El subdirector de Protección Civil, Francisco Urita Peña, informó que participaron 36 empleados y 11 clientes. La evacuación se completó en 2 minutos con 40 segundos.

Noticia Destacada Aprueban reforestación de 31 hectáreas ejidales en Tahmek por 4.8 millones de pesos

El ejercicio tuvo como propósito fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles sismos y otras situaciones de emergencia.