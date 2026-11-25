El día de ayer, se confirmó la liberación de la exconductora de televisión, Inés Gómez Mont, quedó en libertad en Estados Unidos, luego de pagar su fianza correspondiente. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Gómez Mont fue deportada a España.

Recordemos que, fue el pasado 30 de octubre, cuando se confirmó la detención de Inés Gómez Mont, en Miami, Florida, Estados Unidos, la cual fue a raíz de un tema migratorio, después de casi un mes, la presentadora logró su libertad y salió del país con destino a España.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum enviará nota diplomática a EU por Inés Gómez Mont; exige explicar retiro de ficha roja de Interpol

¿Qué dijo Galilea Montijo tras la liberación de Inés Gómez Mont?

En medio de la liberación de Gómez Mont, Galilea Montijo estuvo participando en un evento, donde tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde fue cuestionada sobre el tema, declaraciones que fueron retomadas por el canal de YouTube de ‘El Fernán’.

La conductora fue muy tajante en su respuesta, al revelar que no quería hablar sobre la liberación de su amiga, afirmando que no sabe nada sobre el proceso que vive Inés Gómez Mont.

Noticia Destacada Inés Gómez Mont abandona Estados Unidos tras aceptar salida voluntaria

"No puedo hablar de nada, porque no sé nada"

Aunque la modelo fue detenida por un tema migratorio, en nuestro país, las autoridades han confirmado que tiene una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal