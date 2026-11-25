La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y bajas temperaturas en diversas regiones de México, debido al desplazamiento del frente frío número 8 y su masa de aire ártico.
Mediante el comunicado 447, emitido este miércoles 25 de noviembre de 2026, la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población a reforzar las medidas de prevención para reducir los riesgos de inundaciones, deslaves y otros incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal se desplazará sobre el Golfo de México y la península de Yucatán.
¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el frente frío 8?
La CNPC informó que se esperan lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones muy fuertes en Campeche y fuertes en Puebla.
También se pronostican chubascos en regiones del oriente, sur y península de Yucatán.
Asimismo, la masa de aire ártico mantendrá temperaturas bajas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.
Noticia Destacada
Lluvias continuarán en Yucatán este miércoles; prevén rachas de viento superiores a 60 km/h
¿Dónde habrá vientos de hasta 100 km/h y oleaje elevado?
Las autoridades advirtieron que el evento de Norte ocasionará rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.
En Tamaulipas se esperan vientos de 70 a 90 kilómetros por hora, mientras que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán entre 50 y 70 kilómetros por hora.
El oleaje podría alcanzar entre cuatro y cinco metros en las costas del centro y sur de Veracruz y el golfo de Tehuantepec.
Protección Civil emite recomendaciones ante lluvias y bajas temperaturas
La CNPC recomendó evitar cruzar calles inundadas, ríos y corrientes de agua, además de mantenerse alejados de barrancas y laderas inestables.
También pidió asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento, evitar actividades marítimas durante el oleaje elevado y utilizar ropa abrigadora ante el descenso de temperaturas.
En caso de utilizar calentadores, recordó la importancia de mantener ventilados los espacios para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
Finalmente, exhortó a la población a consultar los avisos oficiales de Protección Civil y Conagua, así como atender las indicaciones de las autoridades locales ante posibles evacuaciones.
IO