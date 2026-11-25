La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y bajas temperaturas en diversas regiones de México, debido al desplazamiento del frente frío número 8 y su masa de aire ártico.

Mediante el comunicado 447, emitido este miércoles 25 de noviembre de 2026, la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población a reforzar las medidas de prevención para reducir los riesgos de inundaciones, deslaves y otros incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal se desplazará sobre el Golfo de México y la península de Yucatán.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el frente frío 8?

La CNPC informó que se esperan lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones muy fuertes en Campeche y fuertes en Puebla.

También se pronostican chubascos en regiones del oriente, sur y península de Yucatán.

Asimismo, la masa de aire ártico mantendrá temperaturas bajas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

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¿Dónde habrá vientos de hasta 100 km/h y oleaje elevado?

Las autoridades advirtieron que el evento de Norte ocasionará rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

En Tamaulipas se esperan vientos de 70 a 90 kilómetros por hora, mientras que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán entre 50 y 70 kilómetros por hora.

El oleaje podría alcanzar entre cuatro y cinco metros en las costas del centro y sur de Veracruz y el golfo de Tehuantepec.

Protección Civil emite recomendaciones ante lluvias y bajas temperaturas

La CNPC recomendó evitar cruzar calles inundadas, ríos y corrientes de agua, además de mantenerse alejados de barrancas y laderas inestables.

También pidió asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento, evitar actividades marítimas durante el oleaje elevado y utilizar ropa abrigadora ante el descenso de temperaturas.

🗞️ #ComunicadoCNPC: 𝗖𝗡𝗣𝗖 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗮 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗮𝘀, 𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲𝘀 𝘆 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀. https://t.co/gFzQXy0FbV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 25, 2026

En caso de utilizar calentadores, recordó la importancia de mantener ventilados los espacios para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Finalmente, exhortó a la población a consultar los avisos oficiales de Protección Civil y Conagua, así como atender las indicaciones de las autoridades locales ante posibles evacuaciones.

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