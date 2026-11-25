La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre la detención de seis presuntos integrantes de la facción Los Chapitos, del Cártel del Pacífico, durante un operativo realizado el martes 24 de noviembre de 2026 en Mazatlán, Sinaloa.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la dependencia detalló que la captura se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Rinconada del Valle, como resultado de trabajos de inteligencia militar.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Fuerzas Especiales del Ejército, comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el operativo en Mazatlán?

La Defensa Nacional precisó que durante la intervención fueron aseguradas cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, un vehículo y una motocicleta.

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Tanto los seis detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, la dependencia no ha revelado las identidades de las personas detenidas.

Ejército y Guardia Nacional reportan más de 59 mil detenciones

En su publicación, la Secretaría de la Defensa Nacional destacó que, durante la actual administración federal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han detenido a 59 mil 510 personas señaladas como presuntas responsables de delitos.

El 24 de noviembre de 2026, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Fuerzas Especiales del Ejército, comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a 6 integrantes de una célula delictiva del “Cártel del Pacífico”, facción “Los Chapitos”, en un inmueble ubicado en la colonia Rinconada del Valle, municipio de Mazatlán, Sin., asegurándoles 4 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 1 vehículo y 1 Motocicleta. Durante la presente administración, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han detenido a 59,510 presuntos delincuentes. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio de Mazatlán, Sin., para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 25, 2026

La captura de los seis presuntos integrantes de Los Chapitos forma parte de las operaciones de seguridad que realizan las autoridades federales y estatales contra las organizaciones delictivas en Sinaloa.

IO