Con un llamado a la participación ciudadana y al apoyo solidario, el próximo domingo 20 de diciembre se realizará la tradicional Carrera y Caminata del Pavo 2026, evento que combinará la actividad física con la recaudación de despensas destinadas a instituciones asistenciales del municipio.

La jornada tendrá como punto de salida y meta la calle 86 del Malecón Internacional, a partir de las 5:30 horas. Los participantes podrán elegir entre la carrera de 10 kilómetros y la caminata recreativa de cinco kilómetros.

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De acuerdo con la convocatoria de la Dirección de Deporte y Juventud, encabezada por Luis Alfonso Vera Acosta, las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de diciembre.

Los registros se recibirán en la Unidad Deportiva Progreso, frente a El Corchito, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas, así como en los bajos del Palacio Municipal, de 8:00 a 14:00 horas.

Como requisito de participación, cada inscrito deberá entregar una despensa con un mínimo de siete y un máximo de 10 productos en buen estado. Lo recaudado será destinado al comedor parroquial y al albergue San Joaquín, que brindan atención a personas en situación vulnerable.

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Los interesados deberán presentar copia de su credencial de elector y registrarse en la categoría correspondiente. En el caso de menores de edad, se solicitará copia de la CURP y de la identificación oficial de su padre, madre o tutor.

La caminata de cinco kilómetros incluirá la modalidad Pet Friendly, que permitirá acudir con mascotas, siempre que permanezcan sujetas con correa y sus propietarios recojan sus desechos.

En tanto, la carrera de 10 kilómetros contará con las categorías Juvenil (14 a 17 años), Libre (18 a 29), Submáster (30 a 39), Máster (40 a 49), Veterano (50 a 59) y Veterano Plus (60 en adelante), en las ramas varonil y femenil.

Como incentivo, los tres primeros lugares de cada categoría recibirán un pavo.

Con esta actividad, el Ayuntamiento busca fomentar el deporte y la convivencia familiar, además de sumar esfuerzos para apoyar a quienes más lo necesitan durante la temporada decembrina.