El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche permanece a la espera de conocer si las propuestas que presentó al Gobierno del Estado quedaron incorporadas en el Paquete Económico 2027, entregado formalmente al Congreso local para su análisis y aprobación, pues hasta el momento no existe claridad sobre cuáles de sus planteamientos lograron concretarse.

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Entre las principales solicitudes del sector empresarial destacan mayores incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), reducción de las cargas tributarias, rehabilitación de fachadas, inversión en infraestructura y recursos para impulsar actividades y eventos turísticos durante el próximo año.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Martha Reyes Aldama, reconoció que todavía desconocen con precisión cuáles de sus propuestas fueron consideradas dentro del presupuesto estatal, aunque aseguró que durante las reuniones con funcionarios de distintas dependencias tuvieron oportunidad de presentar sus planteamientos.

Explicó que en los encuentros participaron representantes de los consejos empresariales de Ciudad del Carmen y Campeche, así como funcionarios de las secretarías de Finanzas, Economía y Obras Públicas, ante quienes expusieron las necesidades de los distintos sectores productivos.

Reyes Aldama señaló que uno de los principales reclamos del empresariado consiste en reducir las cargas que enfrentan los negocios, principalmente las Mipymes, debido a los gastos que deben cubrir para mantener sus actividades y generar empleos.

El sector empresarial considera que reducir las obligaciones fiscales ayudaría a disminuir los costos de operación. / Por Esto!

También solicitaron mayores recursos para la rehabilitación de fachadas y el mejoramiento de la infraestructura urbana, al considerar que las inversiones en estos rubros pueden generar movimiento económico y beneficiar a diferentes actividades comerciales.

En materia turística, el organismo empresarial presentó propuestas para realizar diversos eventos durante 2027, con el propósito de fortalecer la actividad y generar oportunidades para los prestadores de servicios, comercios y demás negocios relacionados con este sector.

La dirigente empresarial destacó que las reuniones se realizaron antes de la presentación del Paquete Económico ante el Congreso del Estado, lo que permitió al sector privado entregar directamente sus propuestas a los funcionarios responsables de las distintas áreas gubernamentales.

Sobre la actualización de algunas cargas tributarias y la ausencia de nuevos impuestos, Reyes Aldama consideró que reducir las obligaciones fiscales representa una medida favorable para los empresarios, debido a que los gravámenes y otros compromisos económicos incrementan los costos de operación de los negocios.

JGH