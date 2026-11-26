Un grupo de 22 usuarios presentó este miércoles un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación en contra del alza indiscriminada de la tarifa de la naviera de Ultramar en las rutas a Puerto Juárez, zona hotelera de Cancún y a Cozumel, confirmó el abogado Manuel García.

Explicó que el recurso se hizo de distancia la tarde de ese día, en digital, y la demanda quedó registrada bajo el folio 13621616/2026, solicitando una suspensión provisional inmediata.

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No había sido contestada ese recurso hasta el mediodía de este jueves cuando ya había entrado en vigor el incremento tarifario.

El colectivo argumentó una presunta falta de autorización tarifaria por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR) y solicitó la intervención de la Comisión Nacional Antimonopolio por el incremento de 36 por ciento para los turistas para alcanzar 798 pesos el boleto redondo.

En medio de la inconformidad, trascendió que a partir de enero habría un ajuste del 8.34% para los residentes en la isla, al pasar de 110 a 130 pesos el boleto redondo.

García anunció que durante los próximos 15 días hábiles continuarán recabando firmas de ciudadanos interesados en sumarse a esta acción legal, poniendo a disposición el número 998 222 5602.