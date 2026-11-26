A pesar de las bajas temperaturas registradas la mañana de este jueves, alumnos del Jardín de Niños “José María Morelos” realizaron la representación de la Noche de Alborada, dando continuidad a las actividades del plantel enfocadas en el rescate, promoción y difusión de las tradiciones locales.

La jornada inició con un recorrido de aproximadamente 200 metros por el centro de la ciudad con rumbo a la escuela, trayecto en el que los menores estuvieron resguardados en todo momento por elementos de Tránsito Municipal.

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Al arribar al plantel se llevó a cabo el corte del listón inaugural y la coronación de las embajadoras.

Posteriormente, los estudiantes presentaron los tradicionales bailes de la Cabeza de Cochino y del Torito.

La actividad concluyó con un baile general en el que participaron padres de familia y autoridades invitadas, fortaleciendo la convivencia comunitaria y la identidad cultural entre la niñez.