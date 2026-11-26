La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe resolver la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) antes de continuar con el proceso de renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la conferencia mañanera de este jueves 26 de noviembre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la falta de publicación de la convocatoria para designar a la persona que encabezará el organismo electoral.

Sheinbaum consideró que primero debe conocerse la resolución judicial, debido a que el propio PAN presentó un recurso para exigir que la Cámara de Diputados avance con el procedimiento.

"Tiene que contestar primero el Tribunal Electoral", expresó.

¿Por qué está detenida la elección de la nueva presidencia del INE?

El PAN presentó una impugnación ante el TEPJF por la falta de emisión de la convocatoria para renovar la presidencia del INE, después de la salida de Guadalupe Taddei.

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Sin embargo, la presidenta cuestionó que Acción Nacional solicite continuar con el proceso mientras permanece pendiente la respuesta del tribunal.

"¿Cómo es que presenta la denuncia y luego quiere que continúe el proceso, y qué pasó con la denuncia?", señaló.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que su bancada decidió esperar la resolución judicial antes de emitir la convocatoria.

Sheinbaum afirma que la renovación del INE corresponde a Diputados

La mandataria también fue consultada sobre el llamado de Monreal para que el PAN retire su denuncia y permita avanzar en la designación.

Al respecto, evitó pronunciarse sobre esa posibilidad y recordó que el procedimiento es responsabilidad del Poder Legislativo.

"Es un asunto del Congreso, de la Cámara de Diputados. No es un asunto del Ejecutivo", afirmó.

Mientras tanto, la convocatoria para elegir a la nueva persona titular de la presidencia del INE permanece pendiente, en medio de las diferencias entre Morena y PAN sobre los tiempos y condiciones del procedimiento legislativo.

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