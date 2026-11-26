Yucatán sumó dos casos humanos de miasis por gusano barrenador en la semana del 8 al 14 de noviembre. Con ellos llegó a 62 diagnósticos acumulados desde 2025, la cifra más alta de la Península y la quinta del país, según los datos difundidos en el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

La Península acumula 110 casos en personas. Quintana Roo llegó a 33 tras sumar un diagnóstico en la semana y Campeche se mantuvo en 15. Yucatán concentra más de la mitad de los registros de la región. En el país, las notificaciones semanales pasaron de 11 a 34. Oaxaca tuvo cinco y Guanajuato, Puebla y Veracruz notificaron cuatro cada uno.

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El acumulado nacional ascendió a 865 casos. El sistema de vigilancia registra nueve defunciones entre pacientes con diagnóstico de miasis, una en Yucatán y otra en Quintana Roo. Sobre el caso yucateco, la Secretaría de Salud estatal informó en marzo que la paciente presentaba enfermedades preexistentes que comprometían su estado de salud.

Perros concentran los registros vigentes

En animales, el corte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) al 22 de noviembre ubicó a Yucatán con 81 casos activos. De ellos, 60 correspondían a perros, cerca del 74 por ciento. El resto se distribuyó entre 14 bovinos, cuatro ovejas, dos caballos y un gato.

Quintana Roo reportó 37 casos activos, 36 en perros y uno en un gato. Campeche registró 13, entre ellos nueve perros, tres bovinos y una oveja. En conjunto, los tres estados sumaban 131 infestaciones activas en animales. Los perros representaban ocho de cada 10 registros de la región.

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En el país había mil 707 casos activos en animales al mismo corte. Los bovinos encabezaban el registro con 810 y los perros sumaban 570. Sinaloa tenía el mayor número de casos activos en ganado bovino, con 143. Desde noviembre de 2024 se han contabilizado 53 mil 538 casos en animales en todo México.

La entidad ocupa el cuarto lugar nacional

Yucatán ocupa el cuarto sitio nacional en el acumulado animal, con 3 mil 431 diagnósticos. De ese total, mil 707 correspondieron a perros y mil 305 a bovinos. Chiapas encabezó la lista con 8 mil 342 registros. En la Península, Quintana Roo acumuló mil 548 y Campeche, mil 286.

La miasis es una infestación causada por larvas que puede afectar tanto a personas como a animales. El Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades recomienda mantener las heridas limpias y cubiertas. Si una lesión empeora, presenta dolor persistente, secreción, mal olor o larvas visibles, la dependencia indica buscar atención médica o veterinaria de inmediato, según corresponda.