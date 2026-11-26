Un conflicto por la propiedad de un terreno utilizado tradicionalmente para las corridas de toros encendió los ánimos de la gente, luego de que autoridades municipales e integrantes de la familia Zapata protagonizaran un enfrentamiento verbal, en el que ambas partes aseguraron contar con derechos legales sobre el predio.

El problema se originó cuando personal del Ayuntamiento acudió al lugar para realizar trabajos de limpieza; sin embargo, integrantes de la familia intervinieron para impedir las labores, al acusar a las autoridades de un presunto despojo y exigir que se suspenda el uso de los baños públicos colindantes con su lonchería familiar, negocio que cuenta con varias décadas de trayectoria en la comunidad.

Noticia Destacada Yucatán suma 62 casos humanos de gusano barrenador y ocupa el cuarto lugar en animales

Durante el altercado, los inconformes mostraron ante elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acudieron para atender el reporte, una escritura que, aseguraron, se encuentra registrada y acredita la propiedad del terreno.

De acuerdo con las aclaraciones de la familia, la disputa patrimonial se centra en los límites de dos predios: el número 203, que reconocen como propiedad del Ayuntamiento, y el número 205, colindante con el anterior y que reclaman como suyo.

Los afectados señalaron que su principal exigencia es el respeto y la restitución de 15 metros de terreno que, aseguraron, forman parte del predio 205 y fueron ocupados por el Ayuntamiento para la construcción de los sanitarios. Además, denunciaron que ahora pretenden utilizar esa misma superficie para las actividades taurinas.

Noticia Destacada Se prolonga bloqueo del O’Horán en el Periférico Sur de Mérida por falta de acuerdos

Por su parte, representantes del Ayuntamiento sostuvieron que el espacio en disputa es de dominio público y pertenece al pueblo de Chapab, por lo que también presentaron documentación que, según su postura, respalda el uso municipal del terreno.

Ante estos argumentos, la familia les recordó que administraciones municipales anteriores pagaban una renta por utilizar el predio, situación que, señalaron, contradice la postura actual de las autoridades.

Con la intención de encontrar una solución, los afectados solicitaron la presencia del alcalde Jorge Salazar Puc para entablar un diálogo directo y aclarar la situación; sin embargo, el edil no acudió al lugar.

Noticia Destacada Yucatán registra una víctima mujer de homicidio doloso en los primeros 10 meses de 2026

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal y de la SSP mantuvieron vigilancia en la zona para preservar el orden y evitar que el conflicto pasara de las agresiones verbales a un enfrentamiento físico.

Ante la falta de acuerdos y luego de que los agentes estatales revisaran la documentación presentada por ambas partes, se informó a los involucrados que debían acudir a las instancias judiciales correspondientes para que se determine legalmente quién tiene la titularidad del terreno.

Por ahora, el conflicto mantiene un ambiente de tensión e incertidumbre entre los habitantes de Chapab, principalmente por el futuro de los festejos taurinos programados para realizarse en ese espacio durante la primera semana de diciembre.