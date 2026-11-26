TIZIMÍN, Yucatán.- Con un llamado a romper el silencio, combatir el machismo y construir una sociedad donde las ciudadanas vivan libres de agresión, el Centro de Salud conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante diversas actividades, pláticas y acciones de sensibilización.

A través del Módulo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y Sexual del Centro de Salud de Tizimín, se impulsaron estrategias de prevención y orientación dirigidas a promover el respeto, la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

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La jornada puso sobre la mesa una realidad que todavía persiste en la comunidad y en las comisarías: mujeres que enfrentan distintos tipos de violencia, muchas veces dentro de sus propios hogares y en entornos donde las conductas machistas continúan normalizándose.

La violencia no siempre deja marcas visibles; también se manifiesta mediante agresiones psicológicas, sexuales y económicas, así como en actitudes de control, sometimiento y discriminación que limitan la libertad y autonomía de las mujeres.

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Frente a este panorama, las acciones de orientación buscan fortalecer el conocimiento de las mujeres sobre sus derechos y las leyes que las protegen, además de brindarles herramientas para identificar situaciones de violencia y reconocer que no están obligadas a tolerarlas.

La erradicación de la violencia implica transformar conductas, cuestionar el machismo desde el hogar, educar en igualdad y fomentar relaciones basadas en el respeto.

El mensaje fue contundente: ninguna mujer debe vivir sometida, amenazada o discriminada.