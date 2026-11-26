Desde el pasado martes y hasta el 11 de diciembre, madres, padres de familia y tutores podrán registrar a los estudiantes que ingresarán al primer grado de secundaria durante el ciclo escolar 2027-2028, mediante el proceso de preinscripciones en línea de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).

El trámite forma parte de la convocatoria Escuela para Todas y Todos, disponible en el portal preinscripciones.segey.gob.mx, donde las familias podrán seleccionar hasta cuatro opciones de planteles.

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La convocatoria está dirigida a estudiantes que cursan el sexto grado de primaria o que ya concluyeron ese nivel educativo.

Para ingresar a las secundarias estatales, transferidas y técnicas, los aspirantes deberán tener como máximo 14 años al 31 de diciembre de 2027; en las telesecundarias, el límite será de 15 años, mientras que las secundarias para trabajadores están dirigidas a personas de 15 años cumplidos o más.

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Para asignar los espacios, la Segey tomará en cuenta factores como la presencia de hermanas o hermanos inscritos en el plantel solicitado, la cercanía del domicilio familiar y la escuela de procedencia del estudiante, por lo que se recomienda considerar estos elementos al elegir las opciones.

Requisitos y apoyo

Entre los requisitos para completar el registro se encuentran la CURP del estudiante y de la madre, padre o tutor, un comprobante de domicilio y las Claves de Centros de Trabajo (CCT) de las escuelas seleccionadas. Estas últimas pueden consultarse en el apartado “Ubica tu escuela” del mismo portal.

Para quienes tengan dificultades para realizar el procedimiento por internet, la dependencia habilitó módulos de atención y sedes de apoyo en Mérida y distintos municipios del interior del estado, donde podrán recibir orientación para completar la solicitud.

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Única opción

En las comunidades donde exista una sola opción de escuela pública, el procedimiento será simplificado: las familias únicamente deberán acudir al plantel para confirmar la preinscripción.

Los resultados de asignación se publicarán el 28 de enero de 2027 en el portal de la Segey. Posteriormente, del 2 al 25 de febrero, las familias deberán confirmar la inscripción en la escuela asignada, ya sea mediante correo electrónico o de manera presencial.

El proceso general de preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028 comenzó el 9 de noviembre y concluirá el 11 de diciembre.

El registro para preescolar se realizó del 9 al 19 de noviembre, mientras que el correspondiente a primaria permanece abierto hasta mañana, jueves 26 de noviembre.