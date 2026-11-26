El Banco de México (Banxico) elevó su pronóstico de crecimiento económico para 2026 de 1.5 a 1.9 por ciento, debido a un desempeño de la actividad productiva superior al previsto durante el tercer trimestre del año.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, presentó este jueves 26 de noviembre el Informe Trimestral Julio-Septiembre 2026, en el que destacó la recuperación de la economía mexicana pese al contexto de incertidumbre comercial internacional.

La funcionaria explicó que el crecimiento se desarrolla en un entorno marcado por avances tecnológicos, tensiones comerciales y conflictos internacionales que pueden afectar los precios de los energéticos.

¿Cuánto crecerá la economía mexicana en 2026 y 2027?

De acuerdo con las nuevas estimaciones de Banxico, el Producto Interno Bruto (PIB) registrará un crecimiento de 1.9 por ciento al cierre de 2026, cuatro décimas de punto porcentual por encima del pronóstico anterior.

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Para 2027, el banco central mantuvo su expectativa de crecimiento en 2.0 por ciento.

La revisión responde principalmente al mejor desempeño de la economía durante el tercer trimestre, cuando el PIB aumentó 0.9 por ciento respecto al periodo anterior y 3.3 por ciento a tasa anual, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿El crecimiento económico provocará un aumento de la inflación?

Rodríguez Ceja descartó que el mayor dinamismo económico previsto represente, por sí mismo, una presión adicional significativa sobre la inflación durante 2027.

Respecto a la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense, señaló que sus efectos sobre los precios al consumidor serían limitados.

#EnEsteMomento la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico presenta el #InformeTrimestralBanxico (julio-septiembre 2026). 🌐 Consulta el documento en: https://t.co/ZjdIiuLHdM https://t.co/gJK1D59dw9 — Banco de México (@Banxico) November 26, 2026

La gobernadora también fue cuestionada sobre la posibilidad de un incremento de dos dígitos al salario mínimo para 2027, pero evitó pronunciarse sobre ese escenario.

Banxico continuará evaluando la evolución de la actividad económica, el tipo de cambio y los riesgos inflacionarios para determinar las perspectivas de crecimiento y estabilidad de precios en México.

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