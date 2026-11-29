Hecelchakán, Campeche.– La imprudencia de un motociclista fue la causa de que se estrellara contra una camioneta estacionada, terminando lesionado en el lugar de los hechos. Tras el fuerte impacto, vecinos salieron a ver qué había ocurrido y, al encontrar al sujeto sobre el pavimento, solicitaron la presencia de una ambulancia para que fuera valorado y trasladado al hospital. Al lugar llegaron paramédicos del SAMU, quienes lo atendieron y trasladaron al Hospital Integral IMSS-Bienestar.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 12 de la medianoche sobre la calle 20, entre las calles 13 y 9, del barrio La Conquista de esta cabecera municipal, luego de que un motociclista que circulaba a exceso de velocidad y en presunto estado inconveniente perdiera el control de su unidad al intentar esquivar un reductor de velocidad y se estrellara de frente contra un vehículo estacionado afuera de un domicilio.

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Tras el fuerte encontronazo, vecinos del lugar y el propio propietario del vehículo afectado dieron parte a las autoridades. Rápidamente llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes dirigieron el tránsito vehicular, mientras que los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias valoraron al sujeto, quien se quejaba de fuertes dolores en el cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital Integral IMSS-Bienestar de la ciudad para recibir atención médica.

Los elementos de la Policía Municipal pidieron al propietario de la camioneta afectada que acudiera a la Fiscalía para denunciar los daños ocasionados a su vehículo. Asimismo, intentaron mover la motocicleta; sin embargo, el afectado dijo que no acudiría a la instancia, pues esperaría a que dieran de alta al motociclista para llegar a un arreglo satisfactorio, ya que, aseguró, acudir a la Fiscalía sería una pérdida de tiempo.