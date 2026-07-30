Bebé nace en un automóvil antes de llegar al hospital en Kanasín

La rápida intervención de paramédicos de la Policía Municipal de Kanasín permitió atender con éxito un parto de emergencia durante la madrugada de este jueves, luego de que una mujer en labor de alumbramiento llegara a las instalaciones de la corporación a bordo de un vehículo particular.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 04:10 horas la ciudadana Shamanti Dione C.N., de 26 años, arribó a la base de la Policía Municipal mientras presentaba trabajo de parto avanzado, por lo que el personal de emergencias actuó de inmediato para brindarle atención prehospitalaria.

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Los paramédicos asistieron el nacimiento de la bebé dentro del automóvil en el que viajaba la madre. Apenas diez minutos después, a las 04:20 horas, la menor nació sin complicaciones y en óptimas condiciones de salud, gracias a la oportuna actuación del equipo de emergencias.

Tras el alumbramiento, el personal médico evaluó el estado de salud de la recién nacida, le proporcionó los cuidados neonatales iniciales y estabilizó a la madre antes de su traslado.

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Posteriormente, ambas fueron llevadas al Hospital T-1 para recibir atención médica especializada y continuar con la valoración correspondiente.