Julio Castillo, candidato de la Planilla Dorada, ganó las elecciones para renovar la dirigencia del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, al obtener una ventaja de 179 votos sobre Michel Díaz Valdez, representante de la Planilla Verde, de acuerdo con el conteo reportado.

La jornada electoral se realizó este jueves 26 de noviembre, con la participación de más de 5 mil taxistas y socios concesionarios, quienes acudieron a las urnas para elegir a la nueva dirigencia que estará al frente de la organización durante el periodo 2027-2029.

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Las votaciones transcurrieron en general con tranquilidad y las casillas cerraron a las 18:00 horas. Sin embargo, el conteo se prolongó durante la noche, pues las boletas se revisaron y contabilizaron una por una.

Cerca de las 23:30 horas, el recuento todavía continuaba, mientras integrantes del sindicato permanecían afuera de las instalaciones para conocer los resultados. Algunos incluso realizaron conteos paralelos.

La Planilla Dorada obtuvo mil 721 votos, mientras que la Planilla Verde registró mil 591 sufragios / Especial

Durante la jornada también se registró una discusión entre simpatizantes de ambas planillas, alrededor del mediodía, que generó momentos de tensión, aunque fue controlada por las autoridades y no pasó a mayores.

El proceso contó con presencia de elementos de la Policía Estatal y Municipal. Además, se realizó un cierre vial sobre la calle 71, en la Supermanzana 92, entre las avenidas Miguel Hidalgo (Ruta 5) y Francisco I. Madero (Ruta 4), para facilitar el acceso de los votantes.