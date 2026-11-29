Un bebé de apenas ocho meses de edad falleció la tarde de este sábado en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Valladolid, en Yucatán, luego de ser trasladado de emergencia para recibir atención médica.

De acuerdo con información preliminar, el menor ingresó a la institución, donde recibió atención por parte del personal médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento.

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Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y resguardar el área, mientras se esperaba la llegada de las autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte. Las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del bebé.