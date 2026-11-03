Refuerzan seguridad turística en Cuzamá: Joaquín Díaz Mena entrega chalecos salvavidas a cooperativas locales

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la entrega de equipo de seguridad a los prestadores de servicios turísticos del municipio de Cuzamá. Como parte de esta estrategia de apoyo, las autoridades distribuyeron chalecos salvavidas destinados a garantizar la protección y tranquilidad de los visitantes que recorren los cenotes de la región.

A través de sus canales oficiales, el mandatario destacó que esta medida busca fortalecer a las cooperativas locales que operan en la zona. Díaz Mena enfatizó que el trabajo diario de estas agrupaciones es fundamental para mantener activo el turismo comunitario, un motor clave para la economía de las comunidades del interior del estado.

Entregamos chalecos salvavidas en Cuzamá para brindar mayor seguridad a sus visitantes. Vamos a seguir apoyando a las cooperativas que, con su trabajo, mantienen vivo el turismo comunitario y generan bienestar para sus familias. https://t.co/YEX3nfG6c8 — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 4, 2026

La entrega del equipo responde al compromiso del Gobierno del Estado de impulsar una infraestructura turística más segura y competitiva. Con la dotación de insumos básicos como los chalecos salvavidas, se busca no solo elevar los estándares de protección civil en los trayectos y cuerpos de agua, sino también consolidar la confianza de los turistas.

Finalmente, el Ejecutivo estatal reiteró que continuará implementando programas de respaldo al sector social y cooperativo en Yucatán. La intención es asegurar que el crecimiento económico derivado de la actividad turística permanezca descentralizado, beneficiando de forma equitativa a los guías, choferes de "trucks" y trabajadores.

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