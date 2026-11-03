Yucatán endurece penas por transfeminicidio y abandono de víctimas de accidentes viales

El Código Penal del Estado de Yucatán tendrá nuevas disposiciones para castigar el transfeminicidio y reforzar las penas contra conductores que abandonen a personas involucradas en accidentes de tránsito.

Los cambios fueron publicados este martes 3 de noviembre en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, mediante el Decreto 249/2026, firmado por el gobernador Joaquín Díaz Mena. Las reformas contemplan modificaciones a distintos artículos del Código Penal y la incorporación de un capítulo específico para el delito de transfeminicidio.

Con esta actualización, quien prive de la vida dolosamente a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género se encuentre dentro del espectro femenino, por razones relacionadas con esa condición, podrá recibir una pena de 32 a 45 años de prisión, además de una multa de mil 500 a 2 mil 500 UMAs.

Noticia Destacada Chichén Itzá fue escenario de un fallido operativo para capturar a ‘El Mayo’ Zambada, revela documental de Netflix

La sanción podrá aumentar hasta en una tercera parte cuando existan agravantes, como que el crimen sea cometido por dos o más personas, con saña, contra una menor de edad o una persona adulta mayor, o que la víctima haya recibido amenazas de muerte relacionadas con su identidad de género. También se contemplan casos relacionados con explotación sexual, trata de personas y situaciones de vulnerabilidad.

Otro de los cambios establece que las autoridades ministeriales, policiales y periciales deberán investigar los posibles transfeminicidios con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Además, tendrán que preservar las evidencias y evitar actos de discriminación o revictimización hacia las víctimas y sus familiares.

Noticia Destacada Entregarán hasta 20 mil boletos por concierto gratuito para la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

En materia de accidentes de tránsito, la reforma mantiene penas de seis meses a dos años de prisión para quienes atropellen a una persona y la abandonen sin brindarle ayuda. También contempla multas de 200 a 500 UMAs y de 50 a 100 días de trabajo comunitario, además de la inhabilitación para conducir de tres meses a dos años.

La pena podrá aumentar hasta en una mitad si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, si la víctima pertenece a un grupo vulnerable o si la falta de auxilio agrava sus lesiones.

Finalmente, el decreto también modifica las sanciones por difundir fotografías o videos de cadáveres o restos humanos sin autorización y de manera maliciosa.

Por esta conducta se contemplan de tres meses a tres años de prisión y multas de 50 a 100 UMAs; cuando las imágenes correspondan a niñas, niños o adolescentes, la pena de prisión podrá duplicarse en su máximo y la multa será de 200 a 800 UMAs.