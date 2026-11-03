InnovaFest 2026 en Mérida: sede, horarios y actividades del festival de innovación

Mérida será sede del InnovaFest 2026, un festival nacional que reunirá a emprendedores, científicos, empresarios, universidades e inversionistas para impulsar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

El encuentro comenzará este miércoles 4 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, donde se realizarán conferencias, paneles y presentaciones enfocadas en nuevas oportunidades de negocio y tecnología.

El InnovaFest es una iniciativa de la Secretaría de Economía del Gobierno de México que busca conectar a quienes desarrollan nuevas ideas con empresas e inversionistas para llevar sus proyectos al mercado.

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En esta edición, Yucatán mostrará sus capacidades en sectores como inteligencia artificial, software, tecnologías de la información, transformación digital y bioinnovación.

¿Qué actividades habrá en InnovaFest Mérida 2026?

El programa contempla diferentes paneles durante el día, con la participación de representantes de empresas, instituciones y organismos públicos. Entre las actividades principales destacan:

10:40 a 11:20 horas: Panel Cadenas que transforman: Innovación y sostenibilidad en la agroindustria mexicana, con representantes de PepsiCo Latinoamérica, Heineken, Bimbo y Grupo Industrial Roche.

11:30 a 12:10 horas: Panel Innovar para viajar: El nuevo turismo en México, sobre turismo sostenible, conectividad regional y nuevas tendencias de hospedaje. Participarán representantes de Mexicana de Aviación, MOBILITY ADO, Volaris y DiDi.

13:00 a 13:40 horas: Panel Industrias del futuro: Oportunidades desde el sur-sureste, donde se analizarán las posibilidades de crecimiento de los sectores emergentes y la generación de empleos especializados en la región.

Presentarán proyectos ante inversionistas

Una de las actividades centrales será Mentes en Acción, programada de 16:10 a 16:55 horas. En este espacio, emprendedores presentarán sus proyectos mediante exposiciones breves, conocidas como pitch, ante empresarios, inversionistas y representantes del sector financiero.

La intención es que las propuestas puedan despertar el interés de posibles socios y conseguir recursos para avanzar hacia su desarrollo y comercialización.

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Entre los participantes estarán Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía; Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, y empresarios como René Saúl Farro, de Kapital Grupo Financiero; Juan Manuel Ponce Díaz, de Grupo Vive y Bepensa, y Esteban Roche Rivero, presidente de Canacintra Yucatán.

¿Quiénes asistirán a la inauguración?

La inauguración contará con la presencia de autoridades federales y estatales, entre ellas Marcelo Ebrard Casaubon y Joaquín Díaz Mena.

También están contemplados Vidal Llerenas Morales, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); Olivia Salomón Vibaldo, directora general de la Lotería Nacional; Cecilia Bañuelos Barrón, coordinadora de InnovaFest, y Jorge Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía y Trabajo de Yucatán.

Las actividades concluirán de 17:00 a 17:15 horas con el pase simbólico de estafeta de Yucatán a Morelos. En este acto participará la gobernadora de esa entidad, Margarita González Saravia, como parte de la continuidad nacional del festival.

De esta manera, Mérida será punto de encuentro para proyectos, empresas e instituciones que buscan impulsar la innovación y abrir nuevas oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico.