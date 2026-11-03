InnovaFest 2026 en Mérida: Joaquín Díaz Mena y Marcelo Ebrard participarán en la presentación de “Mentes en Acción”

El InnovaFest Yucatán 2026 tendrá entre sus actividades principales la presentación de “Mentes en Acción”, una plataforma de la Secretaría de Economía en la que emprendedores y creadores de proyectos innovadores buscarán atraer inversiones para impulsar sus propuestas.
La actividad se realizará este miércoles 4 de noviembre, de 16:10 a 16:55 horas, en el Escenario Principal, donde distintos proyectos se presentarán en formato de pitch ante empresarios, inversionistas y representantes estratégicos del sector económico.
El objetivo de este encuentro es que las iniciativas participantes puedan exponer sus modelos de negocio, mostrar su potencial y comenzar una ronda de levantamiento de capital para llevar sus propuestas a una siguiente etapa de desarrollo.
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En esta presentación participarán el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubon, y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quienes estarán acompañados por tres mentores del ámbito empresarial y financiero.
Entre ellos se encuentran René Saúl Farro, CEO y cofundador de Kapital Grupo Financiero; Juan Manuel Ponce Díaz, accionista fundador de Grupo Vive y consejero directivo de Bepensa, así como Esteban Roche Rivero, presidente de la Canacintra en Yucatán.
La participación de estos perfiles busca acercar a los proyectos innovadores con empresarios y posibles inversionistas que puedan aportar experiencia, contactos y recursos para concretar sus iniciativas.
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InnovaFest Mérida 2026 dará paso a Morelos
Después de la presentación de Mentes en Acción, el programa contempla el acto protocolario de cierre de InnovaFest Mérida 2026, de 17 a 17:15 horas, también en el Escenario Principal.
Durante esta ceremonia se realizará el pase simbólico de estafeta del Gobierno de Yucatán al Gobierno de Morelos, como parte de la continuidad nacional de este movimiento enfocado en la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico.
En el acto estarán Marcelo Ebrard Casaubon y Joaquín Díaz Mena, junto con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien recibirá la estafeta para dar continuidad a las actividades de InnovaFest en esa entidad.