¿Flamencos o flamingos? Esta es la forma correcta de decirle a estas aves rosas

En Yucatán, el avistamiento de grandes parvadas de flamencos en la costa ha llamado recientemente la atención de visitantes y habitantes, especialmente en la comunidad portuaria de Sisal, donde estas aves rosadas se han dejado ver en grandes grupos alimentándose en las zonas de manglar y humedales.

Sin embargo, además del espectáculo natural que ofrecen, ha surgido una duda frecuente entre quienes hablan de ellas: ¿se dice “flamencos” o “flamingos”? Aunque ambas palabras se escuchan con frecuencia, solo una es la forma correcta en español.

Noticia Destacada Video: Miles de flamencos llegan al puerto de Sisal y causan asombro entre pobladores y turistas

La forma correcta en español

De acuerdo con las reglas del idioma español y el uso recomendado por la Real Academia Española, el término correcto para referirse a estas aves es “flamencos”.

El flamenco americano es una de las especies emblemáticas y más populares del estado de Yucatán / Especial

La palabra “flamingo”, ampliamente utilizada en inglés, se ha popularizado en redes sociales, medios y conversaciones informales, pero no es la forma adecuada en español.

El uso de “flamingo” suele aparecer por influencia del inglés, especialmente en contextos turísticos o comerciales, pero en español la adaptación correcta del nombre de esta ave es flamenco, cuyo plural es flamencos.

Noticia Destacada ¡Se dieron con todo! Captan fuerte enfrentamiento entre flamencos en la costa de Yucatán (Video)

Las aves rosadas que visitan Yucatán

En la Península de Yucatán habita principalmente el flamenco del Caribe, una de las especies más emblemáticas de la región. Estas aves se caracterizan por su color rosado intenso, patas largas y su peculiar forma de alimentarse filtrando pequeños organismos del agua.

Los flamencos encuentran en la costa yucateca un hábitat ideal gracias a sus extensos humedales, lagunas costeras y manglares. Por ello, sitios como Sisal, Ría Celestún y Ría Lagartos son reconocidos a nivel nacional e internacional por la presencia de estas aves.

Flamencos suelen llegar a la costa de Yucatán / Especial

Avistamientos recientes en la costa

Habitantes y visitantes han reportado en los últimos días grandes concentraciones de flamencos en las zonas costeras cercanas a Sisal, donde se han observado bandadas descansando y alimentándose en aguas poco profundas.

Este tipo de avistamientos suele generar gran interés entre turistas, fotógrafos de naturaleza y amantes de la fauna silvestre, ya que las parvadas de flamencos pueden reunir desde decenas hasta cientos de ejemplares, creando un espectáculo natural característico de la costa yucateca.

Además de su atractivo turístico, especialistas recuerdan que estas aves son un indicador importante de la salud de los ecosistemas costeros, por lo que su presencia en grandes números suele relacionarse con condiciones ambientales favorables en los humedales de la región.