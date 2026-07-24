Homicidios en Morelos bajan 54% tras Plan Morelos; reportan más de 2 mil 200 detenidos

El promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Morelos disminuyó 54 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, de acuerdo con el informe presentado por el Gabinete de Seguridad durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Cuernavaca, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), explicó que la entidad pasó de 3.5 asesinatos diarios al inicio de la actual administración a 1.6 durante junio de 2026.

La funcionaria destacó que la reducción se volvió más pronunciada a partir de abril, cuando comenzó el Plan Morelos, una estrategia basada en la coordinación institucional, el uso de inteligencia y el desarrollo de investigaciones contra los principales generadores de violencia.

Homicidios en Morelos alcanzan su nivel más bajo desde 2019

Junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes desde 2019. En comparación con junio de 2025, la reducción fue de 43 por ciento.

Los delitos de alto impacto también presentaron una disminución de 9 por ciento al comparar el promedio diario de 2025 con la cifra preliminar de 2026.

Noticia Destacada Delfina Gómez destaca avances en seguridad y Plan Oriente durante visita de Sheinbaum al Edomex

En el caso del robo de vehículo con violencia, el descenso fue de 32 por ciento desde septiembre de 2024. Durante el primer semestre del año, el robo a transportista con violencia bajó 30 por ciento; el robo a casa habitación con violencia, 22.7 por ciento; el robo a transeúnte, 14.9 por ciento; las lesiones dolosas, 10.5 por ciento, y el feminicidio, 10 por ciento.

Más de 2 mil 200 detenidos por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 fueron detenidas más de 2 mil 200 personas por delitos de alto impacto en Morelos.

Durante ese periodo también se aseguraron 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilogramos de droga. El Ejército y la Marina desmantelaron seis laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

Entre las acciones recientes, Harfuch mencionó la detención de personas relacionadas con homicidios cometidos en Yautepec y otros municipios, así como operativos contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con redes de protección a grupos delictivos.

#MañaneraDelPueblo | @Maffiguer, titular del @SESNSP, presentó el reporte de seguridad tras la implementación del #PlanMorelos:



➡️ Disminución del 54% en víctimas de homicidio doloso: De septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario descendió de 3.5 a 1.6 casos.

➡️… pic.twitter.com/uyagMJqmMw — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 24, 2026

Extorsión concentra atención del Gobierno en Cuautla

Las denuncias por extorsión aumentaron durante el primer semestre de 2026. El SESNSP atribuyó este comportamiento a una mayor confianza de la ciudadanía y al incremento de reportes recibidos mediante la línea anónima 089, los cuales dieron origen a investigaciones formales.

En Cuautla se creó una red de protección contra la extorsión que integra a más de mil 100 establecimientos y puntos de venta, incluidos seis mercados públicos y la Central de Abasto.

Las corporaciones también mantienen recorridos diurnos y nocturnos en las 46 colonias del municipio, además de reuniones con comerciantes, transportistas, productores y representantes del sector salud.

Sheinbaum destaca coordinación entre Federación y Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Plan Morelos fortaleció la colaboración entre el Gabinete de Seguridad federal y el Gobierno encabezado por Margarita González Saravia.

La mandataria indicó que la estrategia combina atención a las causas, presencia institucional, investigación y detenciones. También anunció que se prepara un programa de obras para Cuautla con el objetivo de ampliar las oportunidades para jóvenes y reducir su posible incorporación a grupos criminales.

Sheinbaum reconoció que algunos delitos todavía requieren atención especial, entre ellos la extorsión y el robo a comercio con violencia. Aseguró que las autoridades mantendrán la coordinación para consolidar la reducción de los índices delictivos en la entidad.

IO