Explosión de transformador deja sin luz a vecinos de Escárcega y les prometen solución en un mes

Desde la medianoche, habitantes de la colonia Salsipuedes se quedaron sin el servicio de energía debido a que se quemó el transformador ubicado sobre la calle 23, entre 40 y 42 de dicho lugar. Aunque personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó esta mañana a verificar el problema, sólo fue para decirles que hasta dentro de un mes contarían con otro aparato, y mientras, los afectados tienen problemas al no poder utilizar sus electrodomésticos, declaró América Yajaira Hernández Tejero.

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Desde hace meses han tenido problemas con el servicio de energía eléctrica, debido a que en las noches el transformador empezaba a tirar fuego y ocasionaba que se quedaran a oscuras, pero a las pocas horas los empleados de la CFE llegaban, subían las cuchillas y volvían a contar con la electricidad, y así estuvieron un buen tiempo sin tener problema. Sin embargo, en la medianoche los colonos escucharon una fuerte explosión y, al salir a verificar la situación, se dieron cuenta que había fuego en el transformador.

Esto ocasionó un cortocircuito, y en ese preciso momento se quedaron a oscuras, sus aparatos electrodomésticos dejaron de funcionar y se vieron forzados a tener que aguantar el fuerte calor que no les permitió dormir. Hasta esta mañana no cuentan con energía y, aunque llegó personal de la CFE, no lograron reparar el problema y sólo les comunicaron a los vecinos que no contaban con un transformador para cambiarlo y llegaría hasta dentro de un mes. Es un tiempo que los afectados no van a aguantar y, ante esta situación en la que hasta el mediodía del martes no cuentan con energía, están pensando en acudir a las oficinas a plantarse y exigir una solución para que puedan contar con el servicio de energía eléctrica.

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JGH